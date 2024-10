В США начали расследование в тюрьме, где содержится P. Diddy

Комбс родился в 1969 году в Нью-Йорке. Карьеру начал в 1990-х годах, выступая под псевдонимами Puff Daddy, Diddy и P. Diddy. Известность пришла к нему после его дебютного альбома No Way Out (1997), за который он удостоился музыкальной премии Grammy. Журнал Forbes в 2022 году оценил его состояние в $1 млрд, что поставило его на вторую строчку самых богатых хип-хоп исполнителей после Jay-Z.