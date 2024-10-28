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В США начали расследование в тюрьме, где содержится P. Diddy

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Несколько федеральных агентств начали «межведомственное расследование» в тюрьме, где содержится рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс), из-за разгула насилия. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление, которое оказалось в его распоряжении.

Источник: Jason Kempin/Getty Images for MTV

По его данным, этот шаг предпринят на фоне растущего внимания общественности к этой тюрьме из-за «ужасающих условий, разгула насилия и многочисленных смертей». Целью расследования является поддержание «безопасной среды как для сотрудников, так и для заключенных».

В сентябре Комбс был взят под стражу в суде Нью-Йорка после предъявления присяжными обвинений в насилии и торговле людьми. Он с 2023 года несколько раз обвинялся в насилии и шантаже. Наибольший резонанс возник после подачи в суд иска бывшей девушкой рэпера певицей Кассандрой Вентурой. Позднее она иск отозвала.

Комбс родился в 1969 году в Нью-Йорке. Карьеру начал в 1990-х годах, выступая под псевдонимами Puff Daddy, Diddy и P. Diddy. Известность пришла к нему после его дебютного альбома No Way Out (1997), за который он удостоился музыкальной премии Grammy. Журнал Forbes в 2022 году оценил его состояние в $1 млрд, что поставило его на вторую строчку самых богатых хип-хоп исполнителей после Jay-Z.

расследование