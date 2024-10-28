В США начали расследование в тюрьме, где содержится P. Diddy

По его данным, этот шаг предпринят на фоне растущего внимания общественности к этой тюрьме из-за «ужасающих условий, разгула насилия и многочисленных смертей». Целью расследования является поддержание «безопасной среды как для сотрудников, так и для заключенных».
В сентябре Комбс был взят под стражу в суде Нью-Йорка после предъявления присяжными обвинений в насилии и торговле людьми. Он с 2023 года несколько раз обвинялся в насилии и шантаже. Наибольший резонанс возник после подачи в суд иска бывшей девушкой рэпера певицей Кассандрой Вентурой. Позднее она иск отозвала.
Комбс родился в 1969 году в Нью-Йорке. Карьеру начал в 1990-х годах, выступая под псевдонимами Puff Daddy, Diddy и P. Diddy. Известность пришла к нему после его дебютного альбома No Way Out (1997), за который он удостоился музыкальной премии Grammy. Журнал Forbes в 2022 году оценил его состояние в $1 млрд, что поставило его на вторую строчку самых богатых хип-хоп исполнителей после Jay-Z.