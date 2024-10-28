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Актёра Юрия Пономаренко из «Глухаря» нашли мёртвым в его московской квартире

Актёра Юрия Пономаренко, сыгравшего оперативника в «Глухаре», нашли мёртвым в его московской квартире. Предварительно, вчера 49-летний мужчин упал, разбил голову, потерял много крови и скончался.

Источник: Reuters

По информации Mash, на диване, возле него и шкафа нашли кровь, травма была на затылке. Следов криминала и записки не было. Обстановка в квартире в Высоковольтном проезде не нарушена. Со слов близких, Пономаренко злоупотреблял алкоголем.

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