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Водитель легковушки погиб в лобовом ДТП в Щучинском районе

МИНСК, 28 окт — Sputnik. Водитель легкового автомобиля погиб в Щучинском районе в результате лобового столкновения с трактором, сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Источник: УГАИ УВД Гродненского облисполкома

Смертельная авария произошла в понедельник, 28 октября, около 12:15 на автодороге Н-6255 возле деревни Гурнофель.

«Водитель автомобиля Renault выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с трактором».

сказали в управлении.

От полученных тяжелых травм 73-летний автомобилист скончался на месте.

Причина, по которой машина оказалась на встречной полосе, к настоящему времени не известна. Это попытаются выяснить в ходе расследования уголовного дела.

В ГАИ напомнили водителям, что управление авто в утомленном и болезненном состоянии запрещено. В случае ухудшения состояния следует сделать остановку, чтобы не подвергать опасности других участников дорожного движения.