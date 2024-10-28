Водитель легковушки погиб в лобовом ДТП в Щучинском районе

Смертельная авария произошла в понедельник, 28 октября, около 12:15 на автодороге Н-6255 возле деревни Гурнофель.
«Водитель автомобиля Renault выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с трактором».
От полученных тяжелых травм 73-летний автомобилист скончался на месте.
Причина, по которой машина оказалась на встречной полосе, к настоящему времени не известна. Это попытаются выяснить в ходе расследования уголовного дела.
В ГАИ напомнили водителям, что управление авто в утомленном и болезненном состоянии запрещено. В случае ухудшения состояния следует сделать остановку, чтобы не подвергать опасности других участников дорожного движения.