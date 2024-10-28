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В Башкирии отменили приговор заместителю главы регионального Минтранса

Суд отменил приговор замглавы Минтранса Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Верховном суде Башкирии отменили приговор замглавы республиканского Минтранса Виктору Жулькову. Решение принято после прекращения уголовного дела из-за отсутствия состава преступления.

Следствие считало, что Жульков вступил в сговор с бывшим мэром Сибая Рустемом Афзаловым и другими лицами для того, чтобы обойти обязательные конкурентные процедуры. Благодаря этому они привлекли для ремонта дороги на улице Горького в Сибае и на участке дороги Сибай-Туялас ООО «Кизилдорострой».

За Жульковым закреплено право на реабилитацию.

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