В Башкирии отменили приговор заместителю главы регионального Минтранса

Следствие считало, что Жульков вступил в сговор с бывшим мэром Сибая Рустемом Афзаловым и другими лицами для того, чтобы обойти обязательные конкурентные процедуры. Благодаря этому они привлекли для ремонта дороги на улице Горького в Сибае и на участке дороги Сибай-Туялас ООО «Кизилдорострой».