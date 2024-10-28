В Петербурге у 93-летней актрисы фильма «Брат» украли пенсию

ГУМВД не приводит персональные данные актрисы, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что жертвой кражи стала Лидия Доротенко, которая снималась в эпизодической роли соседки по коммунальной квартире в фильме «Брат». Также ее можно увидеть в сериалах «Улица разбитых фонарей» и «Убойная сила».