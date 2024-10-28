В Петербурге у 93-летней актрисы фильма «Брат» украли пенсию

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Девяностотрехлетняя петербургская актриса на почте лишилась паспорта, в который она вложила и полученную пенсию, полиция ищет вора, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, полицейские, обнаружив в интернете публикацию о том, что у 93-летней актрисы украли пенсию, разыскали пожилую женщину, чтобы взять у нее соответствующее заявление. Сама петербурженка к правоохранителям не обращалась.
«(Потерпевшая) сообщила о том, что неизвестный, находясь в почтовом отделении в доме 195 по Московскому проспекту, похитил у нее паспорт с деньгами. Материальный ущерб составил 30 000 рублей», — говорится в сообщении.
Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье о краже, подозреваемого ищут.
ГУМВД не приводит персональные данные актрисы, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что жертвой кражи стала Лидия Доротенко, которая снималась в эпизодической роли соседки по коммунальной квартире в фильме «Брат». Также ее можно увидеть в сериалах «Улица разбитых фонарей» и «Убойная сила».