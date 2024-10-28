В Минске задержан серийный автовор

«В милицию обратились трое минчан, чьи авто обворовал неизвестный. Злодеяния совершались однотипно: по ночам фигурант разбивал стекло припаркованных на улице транспортных средств, проникал в салон и забирал все ценное. Его “уловом” стали деньги, документы, строительные инструменты, радиатор и сумка со спортивной экипировкой», — говорится в сообщении.