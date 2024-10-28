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В Минске задержан серийный автовор

В Минске задержали серийного автовора. Об этом сообщает МВД.

«В милицию обратились трое минчан, чьи авто обворовал неизвестный. Злодеяния совершались однотипно: по ночам фигурант разбивал стекло припаркованных на улице транспортных средств, проникал в салон и забирал все ценное. Его “уловом” стали деньги, документы, строительные инструменты, радиатор и сумка со спортивной экипировкой», — говорится в сообщении.

Сыщики Партизанского РУВД столицы установили личность и задержали 38-летнего ранее судимого за имущественные преступления минчанина.

Возбуждены уголовные дела за кражи.