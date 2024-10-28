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Юрий Пономаренко, по данным SHOT, скончался от сильной кровопотери

Юрий Пономаренко, по данным SHOT, скончался от сильной кровопотери — при падении он сильно ударился затылком. Мужчина злоупотреблял алкоголем, в последние месяцы много пил.

Источник: РИА "Новости"

Его тело обнаружили соседи по квартире — актёры Ян Латышев и Альбина Лозовая.

По нашей информации, в минувшую субботу Пономаренко вернулся домой утром, зашёл в комнату и больше не выходил. Спустя сутки соседи постучались, но Юрий не открывал. Тогда они зашли в комнату и увидели тело артиста на диване. На мебели и возле шкафа были следы крови. Предварительная экспертиза показала травму затылка.

Два года назад нетрезвый Юрий Пономаренко разбил головой стекло в московском караоке. Тогда после падения он выжил, его госпитализировали.

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