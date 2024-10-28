Жительница Казани стала жертвой мошенников и потеряла 2 млн рублей

Желая сохранить свои денежные средства, жительница из Казани попалась на уловки мошенников и потеряла 2 млн 7 тысяч рублей.
По словам 65-летней потерпевшей, неизвестная позвонила ей с незнакомого номера и представилась сотрудником сотовой компании, сообщив об окончании срока обслуживания сим-карты. Для продления договора аферисты попросили женщину продиктовать коды из смс-сообщений, с помощью которых взломали профиль на портале госуслуг. Позже мошенники запросили у нее пароли. Но пенсионерка не смогла их вспомнить и обратилась за помощью к дочери. Родственница объяснила, что это были злоумышленники.
Через два дня потерпевшей поступил звонок в мессенджере. На этот раз аферисты представились сотрудниками портала госуслуг. Собеседник убедил женщину, что неизвестные пытаются украсть ее сбережения, поэтому необходимо перевести денежные средства на безопасный счет. Позже потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
В пресс-службе управления МВД России по Казани напомнили: у сим-карты нет срока действия; телефонные разговоры с аферистами необходимо завершать и блокировать их номера.
Ранее сообщалось, что в Татарстане зафиксировали случаи мошеннических звонков от фальшивых сотрудников отделения Социального фонда России. Злоумышленники звонили пенсионерам на мобильные телефоны и под предлогом записи на прием в ведомство или в МФЦ просили назвать код подтверждения из смс-сообщений.