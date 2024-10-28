Жительница Казани стала жертвой мошенников и потеряла 2 млн рублей

По словам 65-летней потерпевшей, неизвестная позвонила ей с незнакомого номера и представилась сотрудником сотовой компании, сообщив об окончании срока обслуживания сим-карты. Для продления договора аферисты попросили женщину продиктовать коды из смс-сообщений, с помощью которых взломали профиль на портале госуслуг. Позже мошенники запросили у нее пароли. Но пенсионерка не смогла их вспомнить и обратилась за помощью к дочери. Родственница объяснила, что это были злоумышленники.