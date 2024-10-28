Названы возможные причины гибели российских альпинистов в Непале

«Установлено, что данная группа альпинистов высокой квалификации совершала самостоятельное восхождение, не зарегистрированное в федерации альпинизма России и региональных федерациях альпинизма, на вершину горы Дхаулагири в рамках организованной ими экспедиции. При спуске на высоте около 7800 метров произошел срыв одного или нескольких участников, повлекший за собой последующее падение на глубину около 900 метров. Вероятная причина падения — это неосторожность одного или нескольких участников при движении по крутому снежно-ледовому склону, нарушения правил организации страховки. Не исключается возможность некого внешнего воздействия. Это может быть сход небольшой лавины или удар глыбой льда или камня, потеря равновесия падение и скольжение по склону», — сообщили РИА Новости в федерации.