Названы возможные причины гибели российских альпинистов в Непале

ВОЛГОГРАД, 28 окт — РИА Новости. Специалисты установили, что причиной гибели пятерых российских альпинистов в Непале, стали нарушения правил организации страховки или внешнее воздействие — сход лавины или удар камня, сообщили РИА Новости в федерации альпинизма Ленинградской области.
Ранее федерация альпинизма Ленинградской области сообщила, что высотная миссия по эвакуации пятерых погибших российских альпинистов со склона горы в Непале завершена 16 октября. В посольстве России в Катманду сообщили, что тела погибших удалось спустить в базовый лагерь. По данным турклуба «Пенза», в тот же день тела доставили в столицу Непала. В федерации альпинизма Ленинградской области уточнили РИА Новости, что доставка тел погибших ожидается в Москву к 9 ноября.
По словам собеседника агентства, федерации Ленинградской области, Архангельской области и Пензенской области провели анализ несчастного случая с альпинистами.
«Установлено, что данная группа альпинистов высокой квалификации совершала самостоятельное восхождение, не зарегистрированное в федерации альпинизма России и региональных федерациях альпинизма, на вершину горы Дхаулагири в рамках организованной ими экспедиции. При спуске на высоте около 7800 метров произошел срыв одного или нескольких участников, повлекший за собой последующее падение на глубину около 900 метров. Вероятная причина падения — это неосторожность одного или нескольких участников при движении по крутому снежно-ледовому склону, нарушения правил организации страховки. Не исключается возможность некого внешнего воздействия. Это может быть сход небольшой лавины или удар глыбой льда или камня, потеря равновесия падение и скольжение по склону», — сообщили РИА Новости в федерации.
Связь с группой альпинистов в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли из высотного лагеря 6 октября около 6.00. Спасатели 8 октября сообщили, что пять российских альпинистов найдены погибшими. Для эвакуации тел был объявлен сбор средств.
Дхаулагири (8167 метров, «Белая гора») — седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.