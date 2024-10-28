Экс-участника популярного ТВ-шоу из Уфы обвиняют в рассылке интимных фото школьнице

Как стало известно «КП-Уфа», три года назад подозреваемый участвовал в музыкальном телепроекте, созданном специально для исполнителей старшего поколения. В финальную стадию конкурса он тогда не пробился и вернулся обратно в Уфу. С музыкой не задалось, тогда пенсионер решил попытать удачи на другом фронте. В феврале-марте этого года он через популярный мессенджер познакомился с 12-летней школьницей и стал уговаривать ее прислать интимное видео, а взамен сам кидал собственные развратные фотографии. Когда о переписке узнали родители девочки, они немедленно сообщили об этом в полицию.