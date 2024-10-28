Экс-участника популярного ТВ-шоу из Уфы обвиняют в рассылке интимных фото школьнице

Бывшего участника популярного телепроекта из Уфы обвиняют в совращении несовершеннолетних. По версии следствия, известный в узких кругах 66-летний музыкант из Уфы Андрей К. (имя изменено — Ред.) требовал от детей, не достигших 14-летнего возраста, интимные фотографии, и сам слал им свои непристойные снимки.
ПРЕДЛАГАЛ ШКОЛЬНИЦЕ ПРИСЛАТЬ ИНТИМНОЕ ВИДЕО.
Как стало известно «КП-Уфа», три года назад подозреваемый участвовал в музыкальном телепроекте, созданном специально для исполнителей старшего поколения. В финальную стадию конкурса он тогда не пробился и вернулся обратно в Уфу. С музыкой не задалось, тогда пенсионер решил попытать удачи на другом фронте. В феврале-марте этого года он через популярный мессенджер познакомился с 12-летней школьницей и стал уговаривать ее прислать интимное видео, а взамен сам кидал собственные развратные фотографии. Когда о переписке узнали родители девочки, они немедленно сообщили об этом в полицию.
Уфимца задержали в собственном частном доме в Октябрьском районе города. Фото: оперативная съемка МВД по РБ.
Благодаря слаженной работе сотрудников МВД из отдела кибербезопасности и СКР по Башкирии, личность извращенца удалось быстро вычислить. И уже вскоре к нему домой нагрянули полицейские, следователи и сотрудники Росгвардии. На оперативной видеосъемке, сделанной во время задержания, видно, что мужчину задерживали как опасного преступника. Силовики окружили дом и вошли внутрь одновременно через окно и дверь. Музыканта скрутили и положили лицом в пол.
На видео также попал короткий диалог между музыкантом и сотрудником правоохранительных органов.
-Своими словами называйте, за что вы задержаны, — говорит на камеру оперативник.
— За то, что общался с малолетними, — с трудом отвечает на камеру пенсионер.
В пресс-службе МВД по Башкирии добавляют, что 66-летний уфимец был ранее судим. Вычислить его удалось благодаря тому, что аккаунт в мессенджере, который он использовал для отправки интимных фотографий ребенку, привязан к его номеру телефона.
На данный момент подозреваемый находится под стражей, ему предъявили обвинение в развратных действиях в отношении малолетнего ребенка. Фото: оперативная съемка МВД по РБ.
ОТПРАВИЛИ В СИЗО.
Сейчас экс-участник музыкального ТВ-шоу находится под стражей. Как сообщили в республиканском СКР, ему предъявлено обвинение по статье «Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего, но не достигшего 14-летнего возраста». Максимальное наказание, которое может грозить по этой статье — до 8 лет лишения свободы.
Из дома уфимца изъяли компьютер, мобильный телефон и другие устройства с доступом в интернет: следователи проверяют его на причастность к похожим преступлениям.
«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.