Нижегородца осудят за взрыв в жилом доме на улице Фучика

Взрыв и пожар в девятиэтажке произошли 19 марта 2024 года, несущие перекрытия между четвертым и пятым этажами были повреждены, первые два подъезда дома признали аварийными и временно расселили жильцов. Следствие полагает, что инцидент произошел из-за неосторожного обращения с боеприпасами и взрывчатыми веществами, которые обвиняемый блогер Михаил Помелов хранил у себя в квартире. При обысках у него также нашли огнестрельное оружие.