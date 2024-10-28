Нижегородца осудят за взрыв в жилом доме на улице Фучика

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.
Взрыв и пожар в девятиэтажке произошли 19 марта 2024 года, несущие перекрытия между четвертым и пятым этажами были повреждены, первые два подъезда дома признали аварийными и временно расселили жильцов. Следствие полагает, что инцидент произошел из-за неосторожного обращения с боеприпасами и взрывчатыми веществами, которые обвиняемый блогер Михаил Помелов хранил у себя в квартире. При обысках у него также нашли огнестрельное оружие.
Ущерб от действий фигуранта оценивается в 341,3 млн руб., пострадавшими числятся собственники 71 квартиры. Уголовное дело рассмотрит Автозаводский райсуд Нижнего Новгорода.
К осени аварийно-восстановительные работы в первом подъезде дома были завершены, эксперты ФГБУ «Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» повторно исследовали несущие конструкции здания.