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Бастрыкин поручил помочь Азербайджану в деле об убийстве актера Ткача

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил оказать помощь азербайджанским коллегам в расследовании убийства в Баку 85-летнего актера Иосифа Ткача и его жены, сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

Источник: Следственный комитет РФ

«Председатель Следственного комитета России поручил… организовать взаимодействие с азербайджанскими коллегами и предложить возможную помощь при расследовании уголовного дела», — говорится в сообщении.

Как заявили в комитете, Следком России и Генпрокуратура Азербайджана давно эффективно сотрудничают благодаря двусторонним соглашениям.

В марте 2024 года Генеральная прокуратура (ГП) Азербайджана и Следственный комитет (СК) РФ подписали «Программу сотрудничества на 2024−2026 годы».

Решение было принято после публикаций в СМИ об убийстве актера, отметили в СК.

Бывшего актера Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Иосифа Ткача и его супругу Людмилу убили в Баку 22 октября. Оба тела обнаружили в квартире супругов.

По подозрению в убийстве пары задержали Ислама Хадыева.

Как сообщило азербайджанское издание 1news.az, Хадыев работал мастером в квартире Ткачей, которые также давали ему деньги в долг.

Со временем сумма долга выросла до 50 тыс. манат (более 2,8 млн руб.). Супруги потребовали вернуть деньги и пригрозили полицией, после чего Хадыев, предположительно, и решил убить пенсионеров.

СК
Прокуратура
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