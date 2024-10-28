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Скорая влетела в машину вице-спикера ЗакСа Ленобласти в центре Петербурга

Участником массового ДТП с каретой скорой помощи в Центральном районе Петербурга 28 октября оказался автомобиль, зарегистрированный на автобазу правительства Ленобласти. В машине находилась заместитель спикера регионального Законодательного собрания Татьяна Тюрина, ей потребовалась помощь врачей, сообщил 47news.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла после полудня на пересечении улиц Восстания и Некрасова. По предварительным данным, транспорт «Военного клинического госпиталя» пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Фольксваген Туарег». После обе машины врезались в «БМВ», а тот в пикап «Хендай». По словам водителя скорой, у него были включены проблесковые маячки и сирена.

Издание указывает, что «Фольксваген» зарегистрирован на автобазу правительства 47-го региона. В результате аварии ушибы лица получила пассажир автомобиля — 64-летняя Татьяна Тюрина. От госпитализации и осмотра медиками она отказалась и самостоятельно уехала в областную клиническую больницу.

Ранее «Фонтанка» публиковала кадры с места ДТП с участием машины скорой помощи. На них видно, что в черном «Фольксвагене» сработали подушки безопасности. В результате аварии обошлось без пострадавших.