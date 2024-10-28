Скорая влетела в машину вице-спикера ЗакСа Ленобласти в центре Петербурга

Авария произошла после полудня на пересечении улиц Восстания и Некрасова. По предварительным данным, транспорт «Военного клинического госпиталя» пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Фольксваген Туарег». После обе машины врезались в «БМВ», а тот в пикап «Хендай». По словам водителя скорой, у него были включены проблесковые маячки и сирена.