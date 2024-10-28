52-летнего мужчину спасли из горящей квартиры в Ростовской области

В Ростовской области из горящей квартиры спасли 52-летнего мужчину. Об этом 28 октября рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным экстренного ведомства, инцидент произошел Константиновске. Около 20 часов вечера 28 октября огонь разгорелся в доме на улице Баумана. Запах дыма почувствовали соседи, они же вызвали пожарных.
— Пострадавшего вынесли на свежий воздух и передали медикам. Он надышался дымом, но госпитализация не потребовалась, помощь оказали на месте, — рассказали в МЧС.
Всего в квартире выгорело 10 кв. метров. Предварительно, пламя возникло из-за короткого замыкания электропроводки. Жителям Дона советуют периодически проверять состояние проводов и электроприборов, также необходимо установить пожарный извещатель.