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52-летнего мужчину спасли из горящей квартиры в Ростовской области

В Константиновске мужчина едва не погиб в полыхающей квартире.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области из горящей квартиры спасли 52-летнего мужчину. Об этом 28 октября рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным экстренного ведомства, инцидент произошел Константиновске. Около 20 часов вечера 28 октября огонь разгорелся в доме на улице Баумана. Запах дыма почувствовали соседи, они же вызвали пожарных.

— Пострадавшего вынесли на свежий воздух и передали медикам. Он надышался дымом, но госпитализация не потребовалась, помощь оказали на месте, — рассказали в МЧС.

Всего в квартире выгорело 10 кв. метров. Предварительно, пламя возникло из-за короткого замыкания электропроводки. Жителям Дона советуют периодически проверять состояние проводов и электроприборов, также необходимо установить пожарный извещатель.