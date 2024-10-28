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Для помощи в госпиталях в зоне СВО создадут отряд из жительниц Башкирии

В Башкирии создадут отряд женщин для помощи бойцам в госпиталях.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии создадут добровольческий отряд из женщин. Жительницы республики, которые хотят помогать раненым бойцам, находящимся в зоне СВО, отправятся в Луганск. Об этом сообщила и. о. главы Минпредпринимательства Башкирии Зухра Гордиенко.

— Ко мне обращаются женщины, которые хотят поехать на фронт помогать нашим ребятам в госпиталях. Сейчас мы связываемся с госпиталями Луганска, там лежат наши ребята, Донецка, — сказала Гордиенко.

Инициативу министра поддержал глава Башкирии Радий Хабиров. Он согласился с тем, что запрос в обществе существует.

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