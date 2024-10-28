Опекунша из Екатеринбурга выдавала чужого ребенка за убитого Далера. Об этом рассказал адвокат Илкин Амиров, представляющий интересы отца мальчика Худжановиддина Бобиева.
— Отец Далера практически не видел сына, когда тот был еще жив. Худжановиддин старался часто звонить из колонии. Потом Наумова выдавала за Далера другого опекаемого. Мальчика подзывали, он говорил два слова и убегал. На вопрос о синяках говорила, что Далер бьется о батарею из-за воображаемого друга, — рассказал адвокат потерпевшего Илкин Амиров.
Отметим, что отец Далера проходит по делу потерпевшим. Ранее Худжановиддин Бобиев требовал с мужа опекунши Александра Наумова 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, но получил отказ.