Олбани
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опекунша из Екатеринбурга выдавала чужого ребенка за убитого Далера

Адвокат отца мальчика рассказал, как Вероника Наумова скрывала смерть малыша.

Источник: Комсомольская правда

Опекунша из Екатеринбурга выдавала чужого ребенка за убитого Далера. Об этом рассказал адвокат Илкин Амиров, представляющий интересы отца мальчика Худжановиддина Бобиева.

— Отец Далера практически не видел сына, когда тот был еще жив. Худжановиддин старался часто звонить из колонии. Потом Наумова выдавала за Далера другого опекаемого. Мальчика подзывали, он говорил два слова и убегал. На вопрос о синяках говорила, что Далер бьется о батарею из-за воображаемого друга, — рассказал адвокат потерпевшего Илкин Амиров.

Отметим, что отец Далера проходит по делу потерпевшим. Ранее Худжановиддин Бобиев требовал с мужа опекунши Александра Наумова 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, но получил отказ.