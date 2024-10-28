Врач из Уфы раскрыл способы повысить уровень тестостерона

Мужчины могут поднять уровень тестостерона, главного мужского гормона, без медикаментов. Об этом рассказал андролог, уролог и хирург из Уфы Ильнур Аглиуллин. По его словам, есть несколько способов, которые могут благотворно повлиять на мужское здоровье уже через месяц.