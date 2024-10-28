Врач из Уфы раскрыл способы повысить уровень тестостерона

Мужчины могут поднять уровень тестостерона, главного мужского гормона, без медикаментов. Об этом рассказал андролог, уролог и хирург из Уфы Ильнур Аглиуллин. По его словам, есть несколько способов, которые могут благотворно повлиять на мужское здоровье уже через месяц.
Так, на уровень тестостерона влияет хороший сон. Мужчина следует спать не менее семи часов, а также заниматься физическими нагрузками.
Отказ от курения, алкоголя, газировок и жирной пищи — еще один способ повысить уровень гормона.
Благотворно на организм повлияет и добавлению в рацион продуктов, содержащих цинк, витамины С, E, D группы B, омега-3 и омега-6.
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