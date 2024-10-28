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9-летний ребёнок получил жуткие ожоги, пока делал с друзьями опыт с огнём в Подмосковье

Мальчик наврал родителям, что его подожгли неизвестные, потому что испугался, что его отругают.

Источник: РИА "Новости"

По данным SHOT, накануне в двенадцатом часу дня пацан играл на детской площадке недалеко от своего дома в СНТ «Журавли», куда приехал с близкими. Вместе с друзьями он ставил эксперименты с холодным огнём. Друзья предложили ему поджечь руку и ногу, якобы все средства безопасны, никаких проблем не будет. В итоге нахимичили так, что пламя обожгло мальчишке конечности. Огонь еле сбили, вместе ребята придумали версию, что якобы мальчика подожгли неизвестные и сбежали. Только чтобы родители не ругались и не устраивали разборок.

Пострадавшего увезли в столичную больницу им. Сперанского с ожогами правой руки и ноги. Но тайна раскрылась. Проводится проверка. Родители намерены добиться наказания для виновных.

здоровье