В США женщина-фотограф погибла, попав в работающий пропеллер самолета

По данным телеканала, трагедия произошла в субботу днем в парашютном центре Air Capital Drop Zone. Женщина, 37-летняя Аманда Галлахер, фотографировала людей, когда она случайно отошла спиной к работающему пропеллеру самолета.
«Примерно в 14.30 (22.30 мск.) Галлахер фотографировала в зоне высадки Air Capital Drop Zone людей, садящихся в самолеты и выходящих из них, когда она отошла спиной к работающему пропеллеру самолета», — передает KWCH со ссылкой на шерифа округа Канзаса Седжуик Джеффа Истера.
Телеканал добавляет, что женщину доставили в местную больницу в критическом состоянии, где она скончалась. Семья погибшей создала страницу для сбора средств на похороны на платформе GoFundMe.
«Полиция считает, что это (инцидент- ред.) было случайностью», — добавляет телеканал.