В США женщина-фотограф погибла, попав в работающий пропеллер самолета

«Примерно в 14.30 (22.30 мск.) Галлахер фотографировала в зоне высадки Air Capital Drop Zone людей, садящихся в самолеты и выходящих из них, когда она отошла спиной к работающему пропеллеру самолета», — передает KWCH со ссылкой на шерифа округа Канзаса Седжуик Джеффа Истера.