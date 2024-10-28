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В США женщина-фотограф погибла, попав в работающий пропеллер самолета

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Женщина-фотограф попала в работающий пропеллер самолета в штате Канзас, она скончалась от полученных ранений, сообщило подразделение американского телеканала CBS, телеканал KWCH, со ссылкой на полицию.

Источник: © РИА Новости

По данным телеканала, трагедия произошла в субботу днем в парашютном центре Air Capital Drop Zone. Женщина, 37-летняя Аманда Галлахер, фотографировала людей, когда она случайно отошла спиной к работающему пропеллеру самолета.

«Примерно в 14.30 (22.30 мск.) Галлахер фотографировала в зоне высадки Air Capital Drop Zone людей, садящихся в самолеты и выходящих из них, когда она отошла спиной к работающему пропеллеру самолета», — передает KWCH со ссылкой на шерифа округа Канзаса Седжуик Джеффа Истера.

Телеканал добавляет, что женщину доставили в местную больницу в критическом состоянии, где она скончалась. Семья погибшей создала страницу для сбора средств на похороны на платформе GoFundMe.

«Полиция считает, что это (инцидент- ред.) было случайностью», — добавляет телеканал.

несчастный случай