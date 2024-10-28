Восьмиклассник ударил ножом в грудь свою маму в Пермском крае

Как выяснил SHOT, накануне 16-летний Сергей из населённого пункта Ергач разругался утром дома с братом. Пацан в порыве гнева схватился за нож и попытался его ударить. Но этот момент в комнату вбежала их 39-летняя мама Рафиля. Она смогла остановить сына, но он накинулся с ножом на мать и ударил ей в грудь. Женщина умерла.