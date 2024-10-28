Источники сообщили о прибытии в Грузию подготовленных на Украине снайперов

«Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную “цветную революцию” не гнушаются ничем: в республику прибывают снайперы, подготовленные на Украине, для организации провокаций во время массовых акций протеста», — сообщили они.
Сейчас в Тбилиси проходит митинг оппозиции, не признавшей итоги выборов. Руководители оппозиционных партий требуют нового голосования под «международным администрированием».
Выступившая на митинге президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сегодня общалась с представителями Запада, которые пообещали ей не признавать прошедшие выборы.
Парламентские выборы прошли в республике 26 октября. По данным ЦИК после подсчета всех бюллетеней, победила правящая партия «Грузинская мечта», набрав 53,93% голосов. Также в парламент проходят четыре оппозиционные партии, в сумме они получили 37,78%.
Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК, все четыре партии отказались от депутатских мандатов в новом созыве законодательного органа. Президент Грузии Зурабишвили назвала выборы тотально сфальсифицированными и призвала к протестам.
В свою очередь, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал действия Зурабишвили и оппозиции подготовкой к государственному перевороту.