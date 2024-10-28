Источники сообщили о прибытии в Грузию подготовленных на Украине снайперов

«Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную “цветную революцию” не гнушаются ничем: в республику прибывают снайперы, подготовленные на Украине, для организации провокаций во время массовых акций протеста», — сообщили они.