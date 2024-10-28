Российских туристов с маленьким ребёнком выгнали из пятизвёздочного турецкого отеля

В беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ жительница Казани рассказала, что вместе с семьёй отдыхала в турецком отеле Rixos Sungate — The Land Of Legends, стоимость тура — полмиллиона рублей. Отдых не задался с самого начала: по её словам, в первый же день у них украли очки для зрения за 70 тысяч рублей. Вызвали полицию. Супруг пытался выяснить, кто забрал их вещь, и даже обещал не писать заявление в органы. Спустя время одна из сотрудниц отеля, как рассказала девушка, всё же вернула очки, но приключения россиян в Турции на этом не закончились.