Российских туристов с маленьким ребёнком выгнали из пятизвёздочного турецкого отеля

В беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ жительница Казани рассказала, что вместе с семьёй отдыхала в турецком отеле Rixos Sungate — The Land Of Legends, стоимость тура — полмиллиона рублей. Отдых не задался с самого начала: по её словам, в первый же день у них украли очки для зрения за 70 тысяч рублей. Вызвали полицию. Супруг пытался выяснить, кто забрал их вещь, и даже обещал не писать заявление в органы. Спустя время одна из сотрудниц отеля, как рассказала девушка, всё же вернула очки, но приключения россиян в Турции на этом не закончились.
На следующий день номер российских туристов оказался заблокирован. Причина, по словам супругов, заключалась в том, что они якобы устроили беспочвенный переполох в отеле и нашли очки в своей же сумке, как им рассказало руководство. Девушка заявила нам, что администрация отеля потребовала покинуть территорию с угрозами физической силы, а представитель турфирмы Fan Sun не смог ничем помочь.
Отдыхающие с двухлетним ребёнком провели полночи на улице без еды и воды, пока казанский туроператор экстренно искал новый отель. Туристы негодуют, что им не выплатили моральную компенсацию, не покрыли затраты на трансфер и не возместили разницу в стоимости путёвок — второе место отдыха оказалось дешевле в пять раз.