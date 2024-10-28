Три человека погибли в аварии на трассе в Башкирии

В Кугарчинском районе Башкирии произошла авария, унесшая жизни троих человек. О подробностях трагедии сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По информации ведомства, на 326 км автодороги Магнитогорск — Ира около деревни Салихкулово лоб в лоб врезались УАЗ под управлением 66-летнего мужчины и Hyundai Accent, за рулем которого был 61-летний водитель.
В результате мощного удара водитель иномарки и два его пассажира погибли мгновенно, второй водитель и его пассажир выжили, но получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу.
На место выехали сотрудники полиции и экстренные службы. По факту произошедшего начато разбирательство.
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