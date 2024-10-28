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«Считаю свои действия обоснованными»: задержанный студент ОмГУ не раскаивается в содеянном

Студент ОмГУ, брызнувший перцовым баллончиком в преподавателя, назвал свое деяние «мужским поступком».

Источник: Комсомольская правда

В Омске оперативники задержали студента ОмГу, который днем напал на преподавателя вуза из-за отказа поставить ему зачет на экзамене. 23-летний юноша брызнул в лицо преподавателя перцовым баллончиком из-за личной неприязни. Задержание проводила группа Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Омской области. На допросе юноша пояснил правоохранителям, что не считает свой поступок не обоснованным и не готов извиняться за содеянное. Свои действия молодой человек попытался объяснить «эмоциональным всплеском», возникшим из-за неудачной попытки пересдачи экзамена.

Фото: УМВД России по Омской области.

«Считаю свои действия обоснованными и считаю, что это мужской поступок», — заявил задержанный. В отношении 23-летнего студента, который распылил на экзамене перцовый баллончик в лицо преподавателю, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Омской области. Парню грозит до 7 лет лишения свободы за хулиганство с использованием оружия, или приравненному к нему. В Омской полиции сообщили, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности.