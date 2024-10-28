«Считаю свои действия обоснованными»: задержанный студент ОмГУ не раскаивается в содеянном

«Считаю свои действия обоснованными и считаю, что это мужской поступок», — заявил задержанный. В отношении 23-летнего студента, который распылил на экзамене перцовый баллончик в лицо преподавателю, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Омской области. Парню грозит до 7 лет лишения свободы за хулиганство с использованием оружия, или приравненному к нему. В Омской полиции сообщили, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности.