Олбани
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии 47-летний мужчина едва не умер от рук своего тестя

Житель Башкирии ударил ножом своего зятя.

Источник: Комсомольская правда

В Учалинском районе Башкирии в больницу привезли 47-летнего мужчину с ножевым ранением. Полицейским он рассказал, что на него напал его тесть.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, пострадавший живет со своими дочерью, женой и ее отцом в одном доме. Когда хозяйка ушла на работу, мужчины решили устроить застолье. Слово за слово и тесть с зятем сильно поругались. Пенсионер схватился за нож и ударил им учалинца, а затем пошел отдыхать.

Истекающего кровью отца нашла дочь. Она рассказала обо всем маме и та вызвала скорую помощь.

Свою вину 66-летний мужчина признал. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сотрудники МВД завели уголовное дело.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.