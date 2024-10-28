В Башкирии 47-летний мужчина едва не умер от рук своего тестя

В Учалинском районе Башкирии в больницу привезли 47-летнего мужчину с ножевым ранением. Полицейским он рассказал, что на него напал его тесть.
Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, пострадавший живет со своими дочерью, женой и ее отцом в одном доме. Когда хозяйка ушла на работу, мужчины решили устроить застолье. Слово за слово и тесть с зятем сильно поругались. Пенсионер схватился за нож и ударил им учалинца, а затем пошел отдыхать.
Истекающего кровью отца нашла дочь. Она рассказала обо всем маме и та вызвала скорую помощь.
Свою вину 66-летний мужчина признал. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сотрудники МВД завели уголовное дело.
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