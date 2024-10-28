В Башкирии 47-летний мужчина едва не умер от рук своего тестя

Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, пострадавший живет со своими дочерью, женой и ее отцом в одном доме. Когда хозяйка ушла на работу, мужчины решили устроить застолье. Слово за слово и тесть с зятем сильно поругались. Пенсионер схватился за нож и ударил им учалинца, а затем пошел отдыхать.