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В Уфе завершился 213-й день поисков пропавшего Дамира Адигамова

Спасатели подвели итоги 213-го дня поисков пропавшего в марте 14-летнего Дамира Адигамова.

Источник: Управление гражданской защиты Уфы

Сегодня спасатели управления гражданской защиты Уфы и центрального поисково-спасательного отряда госкомитета Башкирии по ЧС обследовали 16 км акватории и береговой линии реки Белой на катере.

Подросток не найден.

МЧС