В Уфе завершился 213-й день поисков пропавшего Дамира Адигамова

Сегодня спасатели управления гражданской защиты Уфы и центрального поисково-спасательного отряда госкомитета Башкирии по ЧС обследовали 16 км акватории и береговой линии реки Белой на катере.
Подросток не найден.
Спасатели подвели итоги 213-го дня поисков пропавшего в марте 14-летнего Дамира Адигамова.
Сегодня спасатели управления гражданской защиты Уфы и центрального поисково-спасательного отряда госкомитета Башкирии по ЧС обследовали 16 км акватории и береговой линии реки Белой на катере.
Подросток не найден.