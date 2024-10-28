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В Крыму в ДТП погибли трое подростков

В Крыму в ДТП с питбайками погибли трое подростков.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму столкнулись Skoda, два питбайка и квадроцикл. Об этом сообщили наши коллеги из «КП-Крым». Трагедия произошла 27 октября в Нижнегорском районе Крыма.

В аварии столкнулись Skoda Octavia, два питбайка и квадроцикл. От сильного удара транспортные средства смяло, как бумажный лист. От сильного удара на месте ЧП погибли трое подростков. Еще один парень с травмами был доставлен в больницу.

В прокуратуре организовали проверку после трагедии.

— Будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе в части допуска подростков к управлению транспортными средствами, — отметили в прокуратуре.