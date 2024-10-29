В Британии пьяный депутат-лейборист избил избирателя после спора

Инцидент произошел в конце прошлой недели, свидетели рассказали, что парламентарий был пьян после посещения местного паба и нанес мужчине шесть ударов, закричав после этого: «Больше никогда мне не угрожай».
Первые кадры с избиением опубликовал таблоид Daily Mail, на них видно, как Эймсбери стоит перед человеком, который мирно беседует с ним о чем-то, в какой-то момент депутат наносит удар ему, а потом бьет кулаками уже после падения жертвы на землю.
Изначально Лейбористская партия назвала инцидент «делом полиции», отмечает телеканал Sky News, но, когда появилось еще одно видео с нападением, отстранила Эймсбери от работы.
Сам депутат сказал, что «почувствовал угрозу на улице после вечерней прогулки с друзьями». Он добавил, что сам обратился в полицию после инцидента, отказавшись от дальнейших комментариев.