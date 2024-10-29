В Британии пьяный депутат-лейборист избил избирателя после спора

Первые кадры с избиением опубликовал таблоид Daily Mail, на них видно, как Эймсбери стоит перед человеком, который мирно беседует с ним о чем-то, в какой-то момент депутат наносит удар ему, а потом бьет кулаками уже после падения жертвы на землю.