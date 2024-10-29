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В Британии пьяный депутат-лейборист избил избирателя после спора

Депутат от правящей в Великобритании Лейбористской партии Майк Эймсбери избил избирателя после спора о топливе и закрытии моста в Чешире на ремонт, пишет The Times.

Источник: www.nk-photography.co.uk

Инцидент произошел в конце прошлой недели, свидетели рассказали, что парламентарий был пьян после посещения местного паба и нанес мужчине шесть ударов, закричав после этого: «Больше никогда мне не угрожай».

Первые кадры с избиением опубликовал таблоид Daily Mail, на них видно, как Эймсбери стоит перед человеком, который мирно беседует с ним о чем-то, в какой-то момент депутат наносит удар ему, а потом бьет кулаками уже после падения жертвы на землю.

Изначально Лейбористская партия назвала инцидент «делом полиции», отмечает телеканал Sky News, но, когда появилось еще одно видео с нападением, отстранила Эймсбери от работы.

Сам депутат сказал, что «почувствовал угрозу на улице после вечерней прогулки с друзьями». Он добавил, что сам обратился в полицию после инцидента, отказавшись от дальнейших комментариев.