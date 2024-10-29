ВВС Израиля нанесли удары по восточному Ливану, погибли более 60 человек

«Вражеская авиация и беспилотники подвергли бомбардировкам 18 населенных пунктов в долине Бекаа. На данный момент погибших 61 человек, ранено около 100. Это не окончательные цифры», — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, поисково-спасательные операции затруднены в ряде поселений из-за продолжающихся авиаударов. В некоторых поселениях продолжается разбор завалов, где еще могут находится выжившие.
За минувшие сутки, по данным министерства здравоохранения Ливана, погибли 38 человек, 124 получили ранения. В понедельник утром массированным ударам подверглись кварталы крупнейшего города на юге Ливана — Тир.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил «Хезболлах» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, «Хезболлах» ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.