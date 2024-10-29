Что произошло в Иркутске в ночь на 29 октября 2024: последние новости

Более 100 млн украли аферисты у учителей из Иркутской области с начала 2024.
В полиции отмечают, что за прошедшие выходные каждый четвертый обманутый — работник сферы образования. Люди хотят заработать на фондовой бирже, поэтому переводят деньги на счет якобы брокеров.
Более 18 тысяч человек заболели ОРВИ в Иркутской области за неделю.
Помимо этого с начала сезона грипп подтвердился у 12 человек. Напомним, самая лучшая профилактика — это вакцинация. Прививку можно поставить бесплатно в больнице. Главное, обратиться по месту прикрепления.
Девять человек погибли в ДТП за неделю в Иркутской области.
56 человек получили травмы различной степени тяжести. В авариях повредилось 69 машин. Водители садятся за руль пьяными, без прав, оставляют место ДТП.