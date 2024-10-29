В подмосковном Красногорске произошла массовая драка

«В дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск поступило сообщение о конфликте около одного из домов, расположенных на бульваре Космонавтов. Прибывшие на место сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сказано в комментарии в ведомственном Telegram-канале. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее Telegram-канал Shot, ссылаясь на очевидцев, сообщил о конфликте со стрельбой в районе ЖК «Изумрудные холмы». Утверждается, что группа молодых людей пыталась убежать от другой группы, участники которой открыли по ним огонь. Данных о пострадавших в результате происшествия не поступало.