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В подмосковном Красногорске произошла массовая драка

Полиция Московской области устанавливает обстоятельства массовой драки, произошедшей вечером 28 октября в Красногорске, сообщил региональный главк МВД. Очевидцы конфликта слышали не менее пяти выстрелов.

Источник: РИА "Новости"

«В дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск поступило сообщение о конфликте около одного из домов, расположенных на бульваре Космонавтов. Прибывшие на место сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сказано в комментарии в ведомственном Telegram-канале. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее Telegram-канал Shot, ссылаясь на очевидцев, сообщил о конфликте со стрельбой в районе ЖК «Изумрудные холмы». Утверждается, что группа молодых людей пыталась убежать от другой группы, участники которой открыли по ним огонь. Данных о пострадавших в результате происшествия не поступало.