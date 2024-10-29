В подмосковном Красногорске произошла массовая драка

«В дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск поступило сообщение о конфликте около одного из домов, расположенных на бульваре Космонавтов. Прибывшие на место сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сказано в комментарии в ведомственном Telegram-канале. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.