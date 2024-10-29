МЧС РФ: пожар на Волоколамском шоссе в Москве ликвидировали

Пожарные ликвидировали крупное возгорание на Волоколамском шоссе в российской столице, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
«Пожар в Москве полностью ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Напомним, инцидент случился на стройплощадке на Волоколамском шоссе.
По данным МЧС, загорелись 12 бытовок. Огонь охватил площадь 200 квадратных метров.
Сотрудники ведомства вынесли из соседних бытовок десять газовых, а также три кислородных баллона.
Пожар был локализован, позже было ликвидировано открытое горение. Причина случившегося устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Москве один человек погиб при пожаре в подсобке производственного здания.