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МЧС РФ: пожар на Волоколамском шоссе в Москве ликвидировали

Загорелись 12 бытовок на стройплощадке.

Источник: Аргументы и факты

Пожарные ликвидировали крупное возгорание на Волоколамском шоссе в российской столице, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«Пожар в Москве полностью ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Напомним, инцидент случился на стройплощадке на Волоколамском шоссе.

По данным МЧС, загорелись 12 бытовок. Огонь охватил площадь 200 квадратных метров.

Сотрудники ведомства вынесли из соседних бытовок десять газовых, а также три кислородных баллона.

Пожар был локализован, позже было ликвидировано открытое горение. Причина случившегося устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Москве один человек погиб при пожаре в подсобке производственного здания.