Спасенный в Охотском море Пичугин выписывается из больницы Магадана

Напомним, что в августе Михаил вместе с братом и 15-летним племянником отправился на лодке в путешествие к Шантарским островам в Охотском море. Когда стали возвращаться обратно, то попали в шторм и у лодки сломался мотор. 18 сентября подросток умер от голода, а через 10 дней — отец. В течение 16 дней Михаил дрейфовал в море рядом с телами погибших родственников. 14 октября лодку случайно заметили матросы судна «Ангел».