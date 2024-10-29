Спасенный в Охотском море Пичугин выписывается из больницы Магадана

Путешественник Михаил Пичугин, выживший во время 67-дневного дрейфа в Охотском море, выписывается из Магаданской областной больницы. Подробности сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
На данный момент Пичугин выезжает в аэропорт. Он полетит домой — в Улан-Удэ.
«Опасений по состоянию его здоровья нет», — указано в сообщении.
Медики не опасаются за здоровье путешественника. Он может спокойно пережить перелет. Роль Магаданской области в жизни туриста завершается.
Напомним, что в августе Михаил вместе с братом и 15-летним племянником отправился на лодке в путешествие к Шантарским островам в Охотском море. Когда стали возвращаться обратно, то попали в шторм и у лодки сломался мотор. 18 сентября подросток умер от голода, а через 10 дней — отец. В течение 16 дней Михаил дрейфовал в море рядом с телами погибших родственников. 14 октября лодку случайно заметили матросы судна «Ангел».