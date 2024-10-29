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Спасенный в Охотском море Пичугин выписывается из больницы Магадана

Опасений по состоянию его здоровья нет.

Источник: Аргументы и факты

Путешественник Михаил Пичугин, выживший во время 67-дневного дрейфа в Охотском море, выписывается из Магаданской областной больницы. Подробности сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

На данный момент Пичугин выезжает в аэропорт. Он полетит домой — в Улан-Удэ.

«Опасений по состоянию его здоровья нет», — указано в сообщении.

Медики не опасаются за здоровье путешественника. Он может спокойно пережить перелет. Роль Магаданской области в жизни туриста завершается.

Напомним, что в августе Михаил вместе с братом и 15-летним племянником отправился на лодке в путешествие к Шантарским островам в Охотском море. Когда стали возвращаться обратно, то попали в шторм и у лодки сломался мотор. 18 сентября подросток умер от голода, а через 10 дней — отец. В течение 16 дней Михаил дрейфовал в море рядом с телами погибших родственников. 14 октября лодку случайно заметили матросы судна «Ангел».