Атаковавший доцента омский студент высказался на видео

Инцидент произошел в понедельник, 28 октября 2024 года, в 15 часов на территории одного из корпусов государственного университета.
Как ранее сообщал «СуперОмск», 23-летний парень таким своеобразным способом парировал отказ Госкомиссии в положительной оценке по предмету история мировой культуры и искусства. Волюнтаристским решением Михаил С. назначил виноватым в своем провале принимавшую сторону в единственном лице доцента Клюева.
Посыпавшись на вопросе о средних веках, студент, видимо, решил на месте воссоздать эмоциональный фон тех лет и хранителю знаний пришлось принять перцовую смесь. С воссозданием компоненты средневекового дискурса участники конфликта разошлись по своим дела. Преподаватель отправился в медицинское учреждение, а студент в бега.
«Я был зол из-за того, что не сдал экзамен. У меня был эмоциональный всплеск», — подчеркнул парень.
При этом он подчеркнул, что не раскаивается в содеянном.
В пресс-службе ОмГУ, ссылаясь на отсутсвия подобных сообщений, не подтверждают, но и не отрицают наличие конфликта.
«О каких-либо конфликтах между преподавателем и студентом информации ранее не поступало, проблем во взаимоотношениях замечено не было, к поведению студента замечаний и нареканий также не было», — сообщили в ОмГУ.
По факту произошедшего проводится проверка.