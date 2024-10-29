Атаковавший доцента омский студент высказался на видео

Инцидент произошел в понедельник, 28 октября 2024 года, в 15 часов на территории одного из корпусов государственного университета.

Как ранее сообщал «СуперОмск», 23-летний парень таким своеобразным способом парировал отказ Госкомиссии в положительной оценке по предмету история мировой культуры и искусства. Волюнтаристским решением Михаил С. назначил виноватым в своем провале принимавшую сторону в единственном лице доцента Клюева.

Посыпавшись на вопросе о средних веках, студент, видимо, решил на месте воссоздать эмоциональный фон тех лет и хранителю знаний пришлось принять перцовую смесь. С воссозданием компоненты средневекового дискурса участники конфликта разошлись по своим дела. Преподаватель отправился в медицинское учреждение, а студент в бега.

Уже в 22 часа этого же дня пресс-службой правоохранительных органов опубликована видеозапись беседы со вспыльчивым парнем. Что примечательно, нападавший уже четвертый раз проваливал сдачу, оставаясь на второй год, но вопрос о наличии, либо отсутствии межличностного конфликта между студентом и преподавателем на записи не прозвучал.