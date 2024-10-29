В Приморье расследуют шесть смертельных случаев на рабочих местах

Еще двое погибли в дорожно-транспортных происшествиях: шофер Артемовской городской больницы № 1 и судовой механик судостроительного завода «Верфь братьев Нобель», который ехал в командировку в Находку. Последняя трагедия, судя по всему, случилась на 116 километре в районе села Душкино. По предварительной информации, водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением и съехал с проезжей части, при этом машина несколько раз перевернулась. От полученных травм автомобилист и пассажир скончались.