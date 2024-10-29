В Приморье расследуют шесть смертельных случаев на рабочих местах

В Приморье за прошлую неделю на производстве скончалось шесть человек, еще один сотрудник получил серьезные травмы. Количество смертей значительно увеличилось, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Четыре сотрудника обнаружили мертвыми на рабочих местах: боцман компании «Посейдон-Шиппинг», научный сотрудник Института проблем морских технологий ДВО РАН, сторож Дальневосточного филиала «Морсвязьспутник» и мастер добычи рыболовецкого колхоза «Восток-1».
Еще двое погибли в дорожно-транспортных происшествиях: шофер Артемовской городской больницы № 1 и судовой механик судостроительного завода «Верфь братьев Нобель», который ехал в командировку в Находку. Последняя трагедия, судя по всему, случилась на 116 километре в районе села Душкино. По предварительной информации, водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением и съехал с проезжей части, при этом машина несколько раз перевернулась. От полученных травм автомобилист и пассажир скончались.
Также зарегистрирована одна тяжелая производственная травма: электрогазосварщик проектно-строительной компании «Сахалин-Инжиниринг», работавший в Уссурийске, упал с вышки и получил серьезные травмы головы и лица.
Отметим, что строительство и «морские» сферы деятельности (судоходство, судостроение, рыболовство, работа портов) остаются наиболее опасными отраслями в Приморье.
Напомним, ранее «КП» писала, что приморский матрос скончался на рабочем месте из-за нарушения техники безопасности. Коллега погибшего предстал перед судом по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.