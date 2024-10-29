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Пенсионерка в Хабаровске потеряла 980 тысяч рублей из-за телефонного звонка

76-летняя жительница Хабаровска стала жертвой хитроумного обмана и лишилась своих личных накоплений.

Источник: Freepik

В Хабаровске 76-летняя жительница Индустриального района обратилась в полицию после того, как с её банковского счёта исчезли 980 тысяч рублей — личные накопления, над которыми злоумышленники умудрились завладеть, используя социальную инженерию, сообщает «АиФ-Дальинформ».

По словам пострадавшей, кража началась с телефонного звонка в мессенджере от неизвестного. Собеседник представился сотрудником службы поддержки и заявил, что для безопасности пенсионерке необходимо сменить тариф на её телефонном номере. В подтверждение своих слов он прислал ссылку, по которой женщина перешла, уверенная в необходимости «защитить» свои средства.

После перехода по ссылке её телефон внезапно выключился, экран погас. Когда устройство снова включилось, женщина обнаружила, что с её счёта произведено несколько переводов на неизвестные ей банковские карты, и все накопления — почти миллион рублей — исчезли.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ “Кража”. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — сообщил врио начальника УМВД России по г. Хабаровску Артем Поляков.