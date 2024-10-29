Пенсионерка в Хабаровске потеряла 980 тысяч рублей из-за телефонного звонка

По словам пострадавшей, кража началась с телефонного звонка в мессенджере от неизвестного. Собеседник представился сотрудником службы поддержки и заявил, что для безопасности пенсионерке необходимо сменить тариф на её телефонном номере. В подтверждение своих слов он прислал ссылку, по которой женщина перешла, уверенная в необходимости «защитить» свои средства.