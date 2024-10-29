Против распылившего перцовый баллончик студента ОмГУ завели уголовное дело

37-летнему преподавателю была оказана медицинская помощь. Студент был задержан. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет. Ранее подозреваемый уже не раз привлекался к уголовной ответственности.