Против распылившего перцовый баллончик студента ОмГУ завели уголовное дело

Против студента, который распылил перцовый баллончик в лицо преподавателя ОмГУ, завели уголовное дело. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области, оно возбуждено по статье 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
Инцидент произошёл в понедельник, 28 октября, около 15 часов 30 минут в корпусе университета, расположенном на проспекте Мира. 23-летний студент не смог пересдать экзамен, и, видимо, выплеснул своё раздражение таким способом.
37-летнему преподавателю была оказана медицинская помощь. Студент был задержан. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет. Ранее подозреваемый уже не раз привлекался к уголовной ответственности.