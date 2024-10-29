Совсем соскуфились. Проверьте, кто вы на языке современной молодежи — симпы, нормисы, анки?

Шутки о них заполонили Интернет. Представьте себе мужичка за 30 с пивными животом и залысиной, у которого из увлечений: полежать на диване, посмотреть телевизор или погонять в «танчики» на компьютере. При этом он не следит за собой, выглядит старше своих лет, придерживается устаревших взглядов (которые озвучивает, даже если его не просят) и зачастую находится по уши в кредитах. Любопытно, что обидное прозвище «скуф» появилось в России еще в 2018 году и было образовано от фамилии создателя известного анонимного веб-форума. После того, как блогер поругался с одним из пользователей, в сеть слили его фото и данные. Внешний вид модератора показался хейтерам смешным, отсюда и пошла история мема*.