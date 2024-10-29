Совсем соскуфились. Проверьте, кто вы на языке современной молодежи — симпы, нормисы, анки?

Не прошло и года, как поколения старше 25-ти выяснили, чем «масик» отличается от «тюбика», а зумеры вновь пополнили набор популярных словечек. Каждое из них все еще характеризует тот или иной тип девушек и парней, но уровень сложности повысился. Теперь это не про условные «плохой» или «хороший», а также про внешность, стиль и образ жизни.
КП-Иркутск вместе с экспертами разобралась, как сегодня подростки классифицируют окружающих, а главное — зачем?
Скуф.
Шутки о них заполонили Интернет. Представьте себе мужичка за 30 с пивными животом и залысиной, у которого из увлечений: полежать на диване, посмотреть телевизор или погонять в «танчики» на компьютере. При этом он не следит за собой, выглядит старше своих лет, придерживается устаревших взглядов (которые озвучивает, даже если его не просят) и зачастую находится по уши в кредитах. Любопытно, что обидное прозвище «скуф» появилось в России еще в 2018 году и было образовано от фамилии создателя известного анонимного веб-форума. После того, как блогер поругался с одним из пользователей, в сеть слили его фото и данные. Внешний вид модератора показался хейтерам смешным, отсюда и пошла история мема*.
— В русском языке переход от частного к общему называется генерализацией, — объясняет доктор филологических наук, кандидат социологических наук, профессор Ирина Кузнецова. — Самый известный пример — обломовщина Ивана Гончарова. Так свой неспешный образ жизни называл герой его романа Илья Обломов. К слову, термин имеет нечто общее с современным аналогом: лень, личностный застой и апатия.
Филолог Ирина Кузнецова. Фото: личный архив.
Как только выдуманное оскорбление обрело известность не только в сети, слово приобрело производные. Так, например, «скуфка» или «скуфесса» — то же самое, что «скуф», только о женщине. «Соскуфиться» — состариться, располнеть, выглядеть хуже.
Альтушка.
Если в 2000-е не такие, как все, становились эмо, готами и панками, то сегодня все эти субкультуры слились в одну. Представительницы этого движения, альтушки, ищут альтернативу всему нормальному и обычному. Отсюда и название. Однако, если у прежних неформалов были общие философия и стиль, то нынешних не объединяет практически ничего, кроме внешности. Яркие, неестественного цвета волосы, макияж с крупными стрелками и темной помадой, а также контрастная, преимущественно черная, одежда с готическими и аниме-принтами — без всего этого ты будешь обычным нормисом.
— Структура мозга молодого поколения устроена так, что им постоянно нужна свежая информация. Это объясняет стремление придумывать новые названия для давно существующих вещей, — говорит профессор Кузнецова. — Все старое автоматически становится неинтересным, отталкивающим.
Нормис/ стрэйт.
Противоположность альтушки. При этом термин подходит как мужчинам, так и женщинам. Если по-простому, человек, который ничем не отличается от большинства, имеет стандартные интересы, слушает популярную музыку и придерживается распространенного мнения. Одно из таких, как считают зумеры, необходимость поступить в университет, получить высшее образование и работать «на дядю». То есть в жизни нормисы и стрэйты (с англ. яз «straight» — прямой) ищут стабильности, а также стараются следовать традициям. Именно за это над ними и насмехаются в сети.
— Желание выделиться — это норма для подросткового возраста, да и для человека в целом. Молодежь 90-х пренебрежительно называла «серую массу» «совками» и «инкубаторами». При этом, за основу брались русские слова. Сейчас же модно внедрять в свою речь английский. Это ярко проявляется в музыке и блогерстве и заметно обедняет наш язык.
Сойбой/ соевый мальчик.
Еще один уничижительный интернет-тренд. Таких парней редко рассматривают для отношений, ведь их внешность и поведение лишены мужественности. Несмотря на то, что они всегда «в теме», пристально следят за собой и кружатся в компании девчонок, противоположный пол отпугивают их мягкость и слабохарактерность.
— Рохля, тюфяк, мямля, слабак — прозвищ куча, но они опять же не в тренде, — подмечает доктор филологических наук.
Анк.
Анк скуфу не товарищ. Хоть они и считаются сверстниками. Под анком (на английском языке сокращенное слово «дядя» — «uncle») подразумевается тот же мужчина старше 30-ти, но внимательно следящий за модой и трендами. Он хочет быть на одной волне с молодежью, а потому слушает современную музыку и использует актуальный сленг. Часто это выглядит нелепо или, как выражаются подростки, кринжово*.
— Раньше такой тип мужчин никак не называли, потому что никто не концентрировал на них внимание. В конце 90-х и начале 2000-х каждая барышня мечтала о папике — сильном, успешном и зрелом. Да и сами парни стремились к маскулинному образу. Никто не гнался за красивым лицом.
Симп.
Одно из немногих прозвищ, которое со временем потеряло негативный подтекст и стало более нейтральным. Сначала так называли тех, кто готов разбиться в лепешку ради объекта обожания, не надеясь даже на каплю взаимности. Теперь же симп — это преданный и заботливый партнер, на которого можно положиться.
— Если говорить по-русски, то таких мужчин можно назвать подкаблучниками, — говорит Ирина Кузнецова. — Кто-то в ответ на такое прозвище обидится, кто-то наоборот этим похвалится. Женщину, которая последует за мужем и в огонь, и в воду, не боясь все потерять, назовут женой декабриста. Опять же, произнести это можно как в прямом смысле, так и с насмешкой.
Как именно появился сленг неизвестно. Однако в сети склоняются к тому, что оригинал — это «simper», что переводится как жеманная, или глупая улыбка. Какая бывает у безнадежно влюбленных.
Сигма.
Альфы и Омеги в прошлом. В тренде Сигмы. Еще одна буква греческого алфавита используется для обозначения одиноких волков, которые живут «вне системы». Проще говоря, это сильные, уверенные в себе дамы и мужчины, которые не стремятся за общественным одобрением, но при этом могут похвастаться привлекательной внешностью и успехами в карьере. Пока что это самая высокая оценка из существующих в современном сленге. В свет выходят целые руководства о том, как стать сигмой.
КОМПЕТЕНТНО.
Социолог Кристина ВЕЛИКЖАНИНА:
«Хочется быть частью группы, но оставаться личностью».
— Типизация и классификация были характерны для человека во все времена вне зависимости от возраста, пола и страны проживания. Таким образом, он присоединяется к определенной группе, подтверждая свою «нормальность» и остается личностью, так как продолжает отличаться от других. Тех, кто в его окружение не входит. Другое дело, что большинство современных названий имеют негативный подтекст, что является обесцениванием чужих интересов, ценностей, образа жизни. Таким образом, «непохожие» на представителей этих движений пытаются самоутвердиться за их счет. Большую роль в данном случае сыграл интернет, где можно высказываться анонимно и безнаказанно.
СЛОВАРИК «КП».
Вайб — общая атмосфера, определяющая настроение.
Имба — что-то очень крутое.
Кринж* — испанский стыд.
Мем*- смешные картинки, фразы, видео, распространенные в интернете.
Крип/Криповый — наводящий страх, ужас.
Краш — объект обожания, чаще всего безответной любви.