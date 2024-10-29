Пантера напал на трехлетнего мальчика в передвижном цирке в Ангарске

Патера напала на трехлетнего мальчика в Ангарске. Произошло все 28 октября 2024 в передвижном цирке. Как сообщили КП-Иркутск в СКР и прокуратуре по Иркутской области, мальчик пришел в цирк с отцом, хотел сфотографироваться с животным.
— В ходе фотосъемки зверь набросился на ребенка, в результате чего мальчик с телесными повреждениями был доставлен в больницу, — рассказывают в пресс-службе комитета.
Сообщение о случившемся поступило из медицинской организации. По информации, близкой к источнику, известно, что ребенок получил множественные укусы лица и головы. Сейчас он находится под наблюдением врачей. На данный момент его жизни ничего не угрожает.
Следователи и полицейские выяснят все обстоятельства произошедшего, прокуратура проконтролирует проверку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что гараж и машина сгорели в Иркутском районе из-за короткого замыкания.