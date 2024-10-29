На посуде в доме под Красноярском, где погибли дети, нашли инсектицид

Позже отец погибших детей рассказал, что обработанный средством от насекомых дом проветривался только через форточку. Мать погибших сообщила на допросе, что в еду «посторонних веществ» не добавляла. При обысках на кухне нашли пакет с неизвестным порошком, а в доме — следы веществ для борьбы с насекомыми. В СК отмечали, что в организме одной из погибших девочек и отца следов препарата от насекомых не найдено.