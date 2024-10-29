На посуде в доме под Красноярском, где погибли дети, нашли инсектицид

«Приоритетная версия отравления детей, выдвинутая следствием на данный момент, — попадание в организм компонентов инсектицидного средства», — добавили в СК.
С признаками отравления семья из Красной Сопки обратилась в больницу 21 сентября. Четверо детей в возрасте от шести до 13 лет умерли, их родители выжили. В лабораторных пробах некоторых членов семьи нашли следы аэрозоля от насекомых.
Позже отец погибших детей рассказал, что обработанный средством от насекомых дом проветривался только через форточку. Мать погибших сообщила на допросе, что в еду «посторонних веществ» не добавляла. При обысках на кухне нашли пакет с неизвестным порошком, а в доме — следы веществ для борьбы с насекомыми. В СК отмечали, что в организме одной из погибших девочек и отца следов препарата от насекомых не найдено.
СК завел дело по ч. 3 ст. 238 УК (производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), по ней грозит до десяти лет лишения свободы.