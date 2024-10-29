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Рэпера Р. Diddy обвинили в совершении насилия над 10-летним мальчиком

Предполагается, что инцидент произошел в 2005 году.

Источник: Аргументы и факты

Новый иск был предъявлен американскому рэперу Р. Diddy. Подробности сообщает Reuters.

Музыканта обвиняют в совершении сексуального насилия над десятилетним мальчиком. Предполагается, что инцидент был совершен в 2005 году.

Иск стал одним из 20 похожих обвинений. Исполнителя обвиняют в насилии и домогательствах разные люди.

«Адвокат, стоящий за этим иском, заинтересован во внимании СМИ, а не в правде», — добавили защитники Р. Diddy.

Один из исков был подан мужчиной. По его словам, Шон Комбс вместе с телохранителем изнасиловали его в 2008 году. Тогда пострадавшему было 17 лет, и он проходил прослушивание для «Making the Band».

Ранее стало известно, что больше 100 человек намерены подать иски против P. Diddy с обвинением его в сексуальном насилии. Рэпер был арестован в начале октября в Нью-Йорке. Его доставили в отделение ФБР в Манхэттене.