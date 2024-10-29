Цирковая пантера напала на трёхлетнего мальчика в Иркутской области

Как выяснил SHOT, накануне вечером отец привёл сына в цирк «Дикий драйв», который в этот момент находился на гастролях в Ангарске, чтобы сделать несколько фотографий с дикими животными. Для этого он заранее договорился с администрацией цирка. Никаких представлений в этот день не было.