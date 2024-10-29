Олбани
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цирковая пантера напала на трёхлетнего мальчика в Иркутской области

Как выяснил SHOT, накануне вечером отец привёл сына в цирк «Дикий драйв», который в этот момент находился на гастролях в Ангарске, чтобы сделать несколько фотографий с дикими животными. Для этого он заранее договорился с администрацией цирка. Никаких представлений в этот день не было.

Источник: РИА "Новости"

В момент, когда сын находился на руках отца и они делали фотографию с пантерой, она набросилась на мальчика, нанеся ему серьёзные травмы. Сейчас ребёнок госпитализирован.

В региональном СК нам сообщили, что сейчас жизни мальчика ничего не угрожает. По факту инцидента проводится проверка.

Цирк «Дикий драйв» гастролирует в Анагрске с 19 октября. Ближайшее выступление запланировано на 2 ноября. После Ангарска участники шоу планировали отправиться в Братск, чтобы выступать там. В программе шоу заявлены гимнасты, экзотические животные, мотокаскадёры и «головокружительные трюки».

UPD: Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности».

несчастный случай