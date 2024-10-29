Цирковая пантера напала на трёхлетнего мальчика в Иркутской области

В момент, когда сын находился на руках отца и они делали фотографию с пантерой, она набросилась на мальчика, нанеся ему серьёзные травмы. Сейчас ребёнок госпитализирован.
В региональном СК нам сообщили, что сейчас жизни мальчика ничего не угрожает. По факту инцидента проводится проверка.
Цирк «Дикий драйв» гастролирует в Анагрске с 19 октября. Ближайшее выступление запланировано на 2 ноября. После Ангарска участники шоу планировали отправиться в Братск, чтобы выступать там. В программе шоу заявлены гимнасты, экзотические животные, мотокаскадёры и «головокружительные трюки».
UPD: Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности».