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Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств жуткого ДТП в Башкирии

В аварии в Кугарчинском районе есть погибшие и пострадавшие.

Источник: Прокуратура Башкирии

Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП в Кугарчинском районе Башкирии, в котором погибло несколько человек, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, авария произошла вечером 28 октября на 326 км автодороги Ира-Магнитогорск, около д. Салихово. Столкнулись автомобили марки «Хундай Акцент» и «УАЗ». В результате аварии три человека погибли до приезда скорой, еще двоих госпитализировали.

«Для координации действий правоохранительных органов и спецслужб на место происшествия выехал прокурор Кугарчинского района Айрат Абсатаров, — говорится в сообщении прокуратуры. — Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин случившегося, а также принятие процессуального решения по данному факту».