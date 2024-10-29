Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств жуткого ДТП в Башкирии

Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП в Кугарчинском районе Башкирии, в котором погибло несколько человек, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Напомним, авария произошла вечером 28 октября на 326 км автодороги Ира-Магнитогорск, около д. Салихово. Столкнулись автомобили марки «Хундай Акцент» и «УАЗ». В результате аварии три человека погибли до приезда скорой, еще двоих госпитализировали.
«Для координации действий правоохранительных органов и спецслужб на место происшествия выехал прокурор Кугарчинского района Айрат Абсатаров, — говорится в сообщении прокуратуры. — Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин случившегося, а также принятие процессуального решения по данному факту».