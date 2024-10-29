Олбани
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страшное ДТП унесло жизни 4 человек в Костанайской области

В Костанайской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли 4 человека, сообщает «Алау». В Департаменте полиции начали досудебное расследование.

Источник: instagram.com/alau.tv

Сообщается, что на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» между населенными пунктами Новонежинка и Жусалы 59-летний водитель автомобиля марки TANK выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем марки «ВАЗ-2112».

«В результате аварии от полученных травм на месте погибли 4 человека, находившихся в автомобиле “ВАЗ”. Водитель и пассажир автомобиля TANK госпитализированы в Аулиекольскую районную больницу», — рассказали в ДП.

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, полицией начато досудебное расследование.