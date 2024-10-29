Страшное ДТП унесло жизни 4 человек в Костанайской области

Сообщается, что на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» между населенными пунктами Новонежинка и Жусалы 59-летний водитель автомобиля марки TANK выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем марки «ВАЗ-2112».
«В результате аварии от полученных травм на месте погибли 4 человека, находившихся в автомобиле “ВАЗ”. Водитель и пассажир автомобиля TANK госпитализированы в Аулиекольскую районную больницу», — рассказали в ДП.
За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, полицией начато досудебное расследование.