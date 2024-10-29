Страшное ДТП унесло жизни 4 человек в Костанайской области

Сообщается, что на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» между населенными пунктами Новонежинка и Жусалы 59-летний водитель автомобиля марки TANK выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем марки «ВАЗ-2112».