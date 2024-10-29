В надежде заработать житель Братского района отдал мошенникам 805 тысяч

Житель Вихоревки обратился в полицию и рассказал, что стал жертвой мошенников. Как рассказали КП-Иркутск в МВД России «Братское», около 1,5 месяцев назад мужчина нашел в сети объявление о дополнительном заработке.
— Перейдя по указанной ссылке, он зарегистрировался на сайте и ввел контактные данные. После этого ему в мессенджере позвонил «брокер» и предложил инвестировать в криптовалюту, — рассказывают в ведомстве.
Мужчина доверился мошенникам и вложил в дело 15 тысяч рублей, а после оформил кредит на сумму 790 тысяч. В течение недели он переводил деньги на указанный счет, только вот в назначенные день прибыли не получил. Сейчас следователи завели уголовное дело, начали проверку.
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