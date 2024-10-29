В надежде заработать житель Братского района отдал мошенникам 805 тысяч

Мужчина доверился мошенникам и вложил в дело 15 тысяч рублей, а после оформил кредит на сумму 790 тысяч. В течение недели он переводил деньги на указанный счет, только вот в назначенные день прибыли не получил. Сейчас следователи завели уголовное дело, начали проверку.