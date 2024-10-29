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Шесть человек с травмами и один погибший. На трассе Красноярского края столкнулись три иномарки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ДТП произошло днем 28 октября.

Источник: ГУ МВД

31-летний водитель автомобиля «Ниссан Тиида» ехал со стороны Канска в сторону Красноярска. По предварительным данным, на 881 км автодороги Р-255 «Сибирь» легковушка выехала на встречку, где столкнулась с автомобилями «Хавал» и «Додж Рам».

В результате аварии 55-летняя пассажирка «Ниссана» погибла, еще трое человек из салона и водитель пострадали. Также травмы получили водитель «Хавал» и его пассажир.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснят все обстоятельства происшествия, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.