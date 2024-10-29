Шесть человек с травмами и один погибший. На трассе Красноярского края столкнулись три иномарки

31-летний водитель автомобиля «Ниссан Тиида» ехал со стороны Канска в сторону Красноярска. По предварительным данным, на 881 км автодороги Р-255 «Сибирь» легковушка выехала на встречку, где столкнулась с автомобилями «Хавал» и «Додж Рам».
В результате аварии 55-летняя пассажирка «Ниссана» погибла, еще трое человек из салона и водитель пострадали. Также травмы получили водитель «Хавал» и его пассажир.
Сотрудники Госавтоинспекции выяснят все обстоятельства происшествия, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.