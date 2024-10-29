В Красноярске гражданские супруги обманом получили соцвыплаты на 700 тысяч рублей

Пару из Красноярска уличили в незаконном получении соцвыплат на 700 тыс. рублей. Об этом рассказали в городской полиции.
По предварительной информации, в апреле этого года 22-летние подозреваемые решили получить господдержку для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Они предоставили в органы соцзащиты фейковые справки о том, что ухаживают за пожилыми людьми. Кроме того, презентовали бизнес-план. Согласно ему, пара хотела приобрести машины для сдачи в аренду.
В соцзащите рассмотрели документы и одобрили выплаты. Каждый получил по 350 тыс. рублей. Затем супруги предоставили в соцзащиту подложные документы, подтверждающие покупку транспорта. 700 тыс. рублей пара потратила по своему усмотрению.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело за мошенничество при получении выплат. Они находятся под домашним арестом.