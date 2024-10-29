В Красноярске гражданские супруги обманом получили соцвыплаты на 700 тысяч рублей

По предварительной информации, в апреле этого года 22-летние подозреваемые решили получить господдержку для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Они предоставили в органы соцзащиты фейковые справки о том, что ухаживают за пожилыми людьми. Кроме того, презентовали бизнес-план. Согласно ему, пара хотела приобрести машины для сдачи в аренду.