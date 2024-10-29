«Вышел из дома и бесследно исчез»: в Иркутске разыскивают 11-летнего мальчика

Вышел из дома и пропал. Где может находиться 11-летний мальчик и что случилось? На эти вопросы пока нет ответа. Обеспокоенная мама обратилась с заявлением в полицию. Рассказала, что днем 28 октября 2024 школьник вышел из дома по улице Севастопольская. А после бесследно исчез, перестал выходить на связь. Правоохранители начали поиски.
— Когда уходил из дома, то был одет в куртку до бедра со вставками желтого, синего и красного цвета с капюшоном, в черные спортивные штаны и серую шапку. На ногах серые кроссовки, — рассказывают в ГУ МВД России.
Разыскивают мальчик среднего роста, 145 сантиметров, худощавого телосложения и с карими глазами. На данный момент нет предположений, куда он мог отправиться.