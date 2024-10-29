Уголовное дело завели в Ангарске по факту нападения пантеры на ребенка

Пантера покусала трехлетнего мальчика в передвижном цирке в Ангарске. Напомним, ребенок пришел с отцом на представление, хотел сфотографироваться с животным, однако то на него набросилось и сильно покусало. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следственном комитете России и прокуратуре по Иркутской области.