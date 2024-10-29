Уголовное дело завели в Ангарске по факту нападения пантеры на ребенка

Пантера покусала трехлетнего мальчика в передвижном цирке в Ангарске. Напомним, ребенок пришел с отцом на представление, хотел сфотографироваться с животным, однако то на него набросилось и сильно покусало. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следственном комитете России и прокуратуре по Иркутской области.
— По результатам процессуальной проверки завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — рассказывают в СКР региона.
Прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования. На данный момент известно, что мальчик находится под наблюдением врачей. У него множественные укусы лица и головы. К счастью, его жизни ничего не угрожает.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье четвероклассники чуть не сожгли грузовик. Они подожгли траву, а после пламя перекинулось на колесо авто.