В Перми телохранитель ограбил свою экс-клиентку под видом сотрудника ФСБ

Молодой человек работал охранником в одном из пермских заведений. Там он познакомился с девушкой и предложил стать ее телохранителем. Она согласилась и выплачивала ему по 100 тысяч рублей в месяц за услуги. Однако вскоре она поняла, что в охране не нуждается, и прекратила сотрудничество с телохранителем.
Мужчина не принял отказ и решил иначе завладеть ее деньгами. Он подделал удостоверение сотрудника ФСБ России, приобрел игрушечный пистолет, внешне схожий с пистолетом Макарова, и для осуществления «обыска» позвал друга.
Двое пермяков под видом курьеров проникли в дом, а после ворвались в квартиру девушки, предъявили поддельное удостоверение и показали пистолет. В это время девушка принимала клиента. Его заперли в ванной. Грабители заранее приготовили пакетик со стиральным порошком, который представили присутствующим как наркотик.
Лжесотрудники ФСБ забрали у потерпевших телефоны и перевели с их онлайн-банков порядка 30 тысяч рублей себе на счета. Кроме того, пермяки забрали смарт-часы, телефон и паспорт девушки.
Дерзких приятелей задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии. Оба дали признательные показания и возместили причиненный ущерб. Оказалось, что ранее экс-телохранитель уже был судим за грабеж. На разбой он отправился всего спустя неделю после вступления в законную силу приговора за первое преступление.
Пермяков заключил под стражу.