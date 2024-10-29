В Перми телохранитель ограбил свою экс-клиентку под видом сотрудника ФСБ

Молодой человек работал охранником в одном из пермских заведений. Там он познакомился с девушкой и предложил стать ее телохранителем. Она согласилась и выплачивала ему по 100 тысяч рублей в месяц за услуги. Однако вскоре она поняла, что в охране не нуждается, и прекратила сотрудничество с телохранителем.